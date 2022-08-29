Испортивший картину охранник Ельцин Центра приговорен к исправительным работам

Бывший охранник Ельцин Центра получил 180 часов исправительных работ после порчи картины

Бывший охранник Ельцин Центра Александр Васильев, испортивший картину «Три фигуры» ученицы Казимира Малевича Анны Лепорской, приговорен к исправительным работам. Об этом сообщает ТАСС.

После порчи полотна 63-летний мужчина получил 180 часов исправительных работ, а также был отправлен на принудительное лечение. Сам он на оглашении решения суда не присутствовал. Ранее Васильев уже извинился за свой поступок и направил 5000 рублей в фонд Третьяковской галереи.

13 января стало известно, что в Ельцин Центре повредили полотно ученицы художника Казимира Малевича. Васильев пририсовал шариковой ручкой глаза на абстрактных лицах двух фигур на полотне. Он объяснил, что сделал это по просьбе подростков.

«Стоят ребятишки лет 16–17, обсуждают, почему нет глаз, рта, никакой красоты! В компании были девчонки, они и попросили меня: "Нарисуйте глаза, вы ведь тут работаете". Я их спросил: "Это ваши работы?" Они: "Да". Дали мне ручку. Я нарисовал глаза. Я думал, это просто их детские рисунки!» — признался мужчина.

Александр Васильев — ветеран первой Чеченской войны, награжденный медалью «За отвагу» за тяжелое ранение, полученное в 1995 году. До работы в Ельцин Центре он служил охранником банка, впоследствии закрывшегося, до этого работал в разных охранных предприятиях.