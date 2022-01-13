Неизвестный повредил картину ученицы Малевича из Третьяковки

Неизвестный повредил картину ученицы художника Казимира Малевича Анны Лепорской «Три фигуры» из коллекции Государственной Третьяковской галереи. Об этом сообщили РБК в пресс-службе Министерства культуры России.

Как пишет The Art Newspaper Russia, полотно страховой стоимостью 74,9 миллиона рублей, созданное в 1932–1934 годах, было представлено на выставке «Мир как беспредметность. Рождение нового искусства» в Ельцин-центре в Екатеринбурге. Вандал пририсовал шариковой ручкой глаза на абстрактных лицах двух фигур на картине. Чернила проникли в слой краски, так как титановые белила не были покрыты лаком. Злоумышленник рисовал ручкой без сильного нажима, поэтому в целом не нарушил рельеф мазков.

Порчу картины заметили вечером 7 декабря две посетительницы выставки, которые обратились к сотруднику галереи, подняв тревогу. Полотно было снято с экспозиции и досрочно возвращено в Третьяковскую галерею, где стоимость реставрации полотна оценили в 250 тысяч рублей. Дирекция Ельцин-центра обратилась в полицию с заявлением о вандализме только 20 декабря, однако Управление МВД отказало в возбуждении уголовного дела из-за «незначительного ущерба» и сохранности свойств картины. Департамент музеев и внешних связей Минкультуры направил жалобу в Генпрокуратуру России, сообщили РБК в министерстве.

25 мая 2018 года россиянин Игорь Подпорин ворвался в зал Ильи Репина в Третьяковской галерее в Москве и ударил металлической стойкой по защитному остеклению работы «Иван Грозный и сын его Иван», в результате чего холст был поврежден в трех местах, авторская рама тоже пострадала. Мужчину приговорили к 2,5 годам колонии общего режима. Вандал объяснил свой поступок тем, что «в картине все ложь», а также пожаловался на давление со стороны «всех», в том числе сотрудников Третьяковки.

