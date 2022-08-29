Минобороны показало штурм российскими десантниками села в Николаевской области

Минобороны показало кадры штурма отрядами ВДВ села Благодатное в Николаевской области

Минобороны России показало кадры штурма отрядами Воздушно-десантных войск (ВДВ) села Благодатное в Николаевской области. Соответствующую видеозапись публикует РИА Новости.

На кадрах показано, как российские десантники наносят удары по позициям Вооруженных сил Украины (ВСУ) из минометов, гранатометов и пулеметов. На видеозаписи также демонстрируется заход в населенный пункт штурмовых групп при поддержке танков.

В оборонном ведомстве сообщили, что ВСУ оказали сопротивление, но российские военные взяли под контроль село Благодатное в кратчайшие сроки.

Один из военнослужащих, который принимал участие в освобождении населенного пункта, сообщил, что в Благодатное зашли несколько штурмовых отрядов, которые с флангов прикрывали несколько рот. «Улица за улицей происходила зачистка данного населенного пункта. Здание за зданием», — сказал российский военный.

Ранее Минобороны сообщало, что российские десантники смогли остановить прорыв военных Украины на Николаевско-Криворожском направлении. В этой операции были задействованы боевые машины десанта, противотанковые ракетные комплексы и гранатометы, российским военным удалость уничтожить более 20 военных украинской армии и более пяти единиц техники.