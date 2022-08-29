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США отказались назвать виновного в обстрелах Запорожской АЭС

Джон Кирби: у США нет возможности следить за тем, откуда прилетают снаряды на ЗАЭС

Фото: Michael Reynolds / Globallookpress.com

У США нет возможности следить за тем, с какой стороны ведутся обстрелы Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС). Такое заявление сделал координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби, передает РИА Новости.

«У США нет возможности следить за тем, откуда прилетают снаряды на Запорожскую АЭС», — заявил Кирби.

При этом данные США свидетельствуют о том, что контроль над станцией со стороны российских военных делает Украину «заложником» в части энергетической мощности станции.

Ранее Кирби призвал временно заглушить реакторы ЗАЭС. «Мы продолжаем считать, что контролируемая остановка реакторов Запорожской атомной станции будет самым безопасным и наименее рискованным решением», — подчеркнул он. Кирби также добавил, что Россия должна согласиться на создание демилитаризованной зоны вокруг станции.

Марина Совина
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