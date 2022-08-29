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США призвали заглушить реакторы на ЗАЭС

Кирби: безопасным решением проблемы ЗАЭС является контролируемая остановка ее реакторов
Джон Кирби

Джон Кирби . Фото: Jim Bourg / Reuters

Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности (СНБ) Белого дома Джон Кирби призвал временно заглушить реакторы Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС). Об этом пишет ТАСС.

«Мы продолжаем считать, что контролируемая остановка реакторов Запорожской атомной станции будет самым безопасным и наименее рискованным решением», — подчеркнул он. Кирби также добавил, что Россия должна согласиться на создание демилитаризованной зоны вокруг станции.

Ранее представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик заявил, что организация не делает выводов, кто виноват в обстрелах ЗАЭС, но призывает к их прекращению. При этом он заметил, что организация призывает прекратить обстрелы. «Тот факт, что у нас нет оценки, не означает, что мы не призываем прекратить обстрелы», — уточнил Дюжаррик.

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Марина Совина
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