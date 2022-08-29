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В ООН отказались назвать виновного в обстрелах Запорожской АЭС

Представитель ООН Дюжаррик заявил об отсутствии выводов о том, кто обстреливает ЗАЭС

Фото: Lev Radin / Keystone Press Agency / Globallookpress.com

Организация Объединенных Наций (ООН) не делает выводов, кто виноват в обстрелах Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС), но призывает к их прекращению. Об этом заявил представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик. Его слова приводит ТАСС.

«У нас таких оценок нет», — ответил он на вопрос журналистов о том, кто обстреливает станцию.

При этом он заметил, что организация призывает прекратить обстрелы. «Тот факт, что у нас нет оценки, не означает, что мы не призываем прекратить обстрелы», — уточнил Дюжаррик.

Он заверил, что ООН окажет миссии МАГАТЭ, направляющейся на ЗАЭС, помощь с безопасностью и логистикой. «Мы рады, что удалось добиться подвижки ситуации. Это очень важная миссия, учитывая все вопросы, появляющиеся в связи с ситуацией вокруг ЗАЭС», — отметил Дюжаррик.

Ранее в The Wall Street Journal со ссылкой на внутренние документы украинского правительства написали, что инспекция Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) на Запорожской АЭС продлится с 31 августа по 3 сентября.

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Марина Совина
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