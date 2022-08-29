Минобороны показало удары ПТРК «Корнет» по укрепленным позициям ВСУ

Минобороны опубликовало кадры ударов из ПТРК «Корнет» по опорным пунктам и позициям ВСУ

Российские военные нанесли ряд ударов из противотанкового ракетного комплекса (ПТРК) «Корнет» по позициям и опорным пунктам Вооруженных сил Украины (ВСУ). Видео опубликовано в официальном Telegram-канале Минобороны России.

На показанных кадрах военные прибывают к позиции для нанесения ударов, устанавливают ПТРК на специальную треногу, сверяются с координатами целей и наносят удары по ним.

«Расчеты ПТРК уничтожили огневые позиции ВСУ, бронированные объекты, долговременные огневые точки и другие инженерные сооружения», — уточнили в оборонном ведомстве. В Минобороны добавили, что за работой расчетов с воздуха наблюдал беспилотный летательный аппарат.

Ранее сообщалось, что Центральный научно-исследовательский институт точного машиностроения поставил Минобороны России прицелы для ПТРК «Корнет».

24 февраля Россия начала специальную военную операцию на Украине. Президент Владимир Путин сообщил, что это было сделано по просьбе ранее признанных независимыми народных республик Донбасса. Глава государства добавил, что цель операции — демилитаризация Украины.