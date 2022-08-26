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Минобороны поставили прицелы для «Корнетов»

ЦНИИточмаш поставил Минобороны прицелы для ПТРК «Корнет» на российской элементной базе

Фото: Виктор Антонюк / РИА Новости

Центральный научно-исследовательский институт точного машиностроения (ЦНИИточмаш, входит в концерн «Калашников» госкорпорации «Ростех») поставил Минобороны России прицелы для противотанковых ракетных комплексов (ПТРК) «Корнет». Приборы выполнены на российской элементной базе, сообщили в «Ростехе», передает ТАСС.

«Центральный научно-исследовательский институт точного машиностроения (...) досрочно завершил трехлетний контракт на поставку прицелов — приборов наведения 1П45-1. Уникальная оптика, выполненная на отечественной элементной базе, предназначена для противотанкового ракетного комплекса "Корнет", который производится в интересах Министерства обороны России», — говорится в сообщении.

Индустриальный директор кластера вооружений «Ростеха» Бекхан Оздоев сообщил, что новый прицел позволяет использовать ПТРК для выполнения разнообразных боевых задач. «Уникальность прицела в том, что, несмотря на естественные помехи — взрывы, пожары, он осуществляет управление ракетой устойчиво вне зависимости от вида цели», — отметил Оздоев, слова которого приводит пресс-служба.

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ПТРК «Корнет» разработали на основе танкового комплекса управляемого вооружения «Рефлекс». ПТРК предназначен для поражения танков и бронетехники. Ракета комплекса «Корнет-Д» может пробить до 1400 миллиметров брони.

В феврале в «Ростехе» сообщили, что новый самоходный противотанковый комплекс «Корнет-Д1» вышел на финальные стрельбовые испытания.

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Даниил Иринин
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