Стилистка назвала худшую одежду для женщин с короткими ногами

Стилистка Чи ли призвала обладательниц коротких ног избегать оверсайз-футболки

Модный эксперт назвала худшие предметы гардероба для обладательниц коротких ног. Ролик на эту тему она опубликовала на своем канале в YouTube, насчитывающем 242 тысячи подписчиков.

В первую очередь американская стилистка Чи Ли призвала невысоких зрительниц отказаться от обуви на платформе, поскольку она еще сильнее укорачивать рост визуально. Таким же эффектом обладают оверсайз-футболки и широкие свитера, считает специалистка. Вместо них она советует приобрести кроп-топы или облегающие лонгсливы и майки.

По словам блогерши, женщинам с короткими ногами лучше избегать одежды с подплечниками и ботфортов длиной до колена — указанные изделия «разрушают» пропорции тела. В заключение Ли также порекомендовала отдавать предпочтение джинсам с завышенной линией талии, поскольку данная посадка брюк визуально удлиняет ноги.

В июле стилистка Чи Ли перечислила худшую и лучшую одежду для женщин с выпирающими животами. По словам специалистки, мешковатые наряды не скрывают несовершенства, а, напротив, визуально добавляют объем.