Стилистка назвала худшую и лучшую одежду для женщин с выпирающими животами

Стилистка Чи Ли: мешковатая одежда портит внешний вид женщин с выпирающими животами

Стилистка Чи Ли с никнеймом PetiteDressing из США назвала худшую и лучшую одежду для женщин с выпирающими животами. Соответствующий ролик появился в ее TikTok-аккаунте.

По словам специалистки, вопреки распространенному мнению, к данному типу относятся мешковатые предметы гардероба. Подобные наряды не скрывают несовершенства, а напротив, визуально добавляют объем, отметила она. В то же время испортить внешний вид способны облегающие вещи и изделия из тонких тканей, которые подчеркивают недостатки фигуры.

В свою очередь, эксперт посоветовала обладательницам указанного строения тела отдавать предпочтение платьям А-силуэта длины миди, платьям-рубашкам и нарядам с рюшами, благодаря которым талия будет казаться тоньше.

В июне Чи Ли назвала три визуально старящих женщин предмета гардероба. По словам блогерши, испортить внешний вид способны капри, которые не только визуально прибавляют возраст, но и уменьшают рост. Также эксперт рекомендовала избегать платьев, у которых отсутствует четкая линия талии. «В подобных нарядах ваш силуэт будет выглядеть более объемным», — пояснила она.