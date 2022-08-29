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Стало известно о повреждении крыши спецкорпуса ЗАЭС с топливом для реакторов

Власти Энергодара заявили о повреждении крыши спецкорпуса ЗАЭС в результате удара ВСУ

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

В результате удара Вооруженных сил Украины (ВСУ) по Энергодару оказалась повреждена крыша спецкорпуса Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС), в котором хранится топливо для реакторов. Об этом в понедельник, 29 августа, сообщили власти города, передает РИА Новости.

Как стало известно, речь идет о спецкорпусе №1, который располагается на территории ЗАЭС. В здание попал артиллерийский снаряд калибром 155 миллиметров, в результате была пробита крыша.

«Выпущен снаряд из города Никополь, на противоположной стороне Днепра. Для стрельбы использовалась американская гаубица М777», — уточнили в администрации города.

Там добавили, что на протяжении всего дня украинские военные ведут непрерывный огонь в сторону ЗАЭС и близлежащих населенных пунктов.

Днем ранее, 28 августа, власти Энергодара также сообщали об обстреле города со стороны ВСУ. Уточнялось, что огонь велся из американских гаубиц M777 калибра 155 миллиметров.

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Варвара Кошечкина
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