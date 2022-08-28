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Власти Энергодара сообщили об обстреле города американскими гаубицами M777

Власти Энергодара сообщили об обстреле города американскими гаубицами M777 из Никополя

Фото: @nashenergodar

Вооруженные силы Украины обстреляли Энергодар из американских гаубиц M777 калибра 155 миллиметров. Об этом сообщили в администрации города, передает ТАСС.

Уточняется, что удары наносились из города Никополь, расположенного на противоположном берегу Днепра.

Также выяснилось, что после удара по спальному району ранения получили пять человек. У одной женщины ранение грудной клетки, у еще одного пострадавшего осколком снаряда перебита кость. Их доставили в реанимацию в тяжелом состоянии.

Об ударе по Энергодару сообщалось ранее 28 августа. Впоследствии выяснилось, что по городу было выпущено четыре снаряда.

За день до этого, 27 августа, украинские войска также обстреляли город-спутник Запорожской АЭС. Они нанесли порядка 20 ударов по объектам, пять из которых попали на территорию атомной станции.

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Марина Совина
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