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Власти Энергодара сообщили о пострадавших в результате обстрела ВСУ

Власти Энергодара сообщили о пострадавших в результате обстрела ВСУ жилого квартала

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Из-за обстрела Вооруженными силами Украины (ВСУ) жилых кварталов Энергодара есть пострадавшие. Об этом сообщили власти города, передает РИА Новости.

Уточняется, что всего было зафиксировано четыре артиллерийских удара по спальному району. Медицинские службы оперативно доставили раненых в больницу.

Также в результате обстрела на парковках загорелись несколько автомобилей, сейчас пожарные пытаются локализовать очаги огня.

Об ударе по Энергодару сообщалось ранее 28 августа. За день до этого, 27 августа, украинские войска также обстреляли город-спутник Запорожской АЭС. Они нанесли порядка 20 ударов по объектам, пять из которых попали на территорию атомной станции.

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Марина Совина
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