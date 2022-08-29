Туристы рассказали о вертолетах и ПВО в Крыму

Туристы рассказали, что привыкли к вертолетам и системам ПВО в Севастополе

Летающие над водой вертолеты и постоянно срабатывающие системы ПВО в Крыму пугали только в начале, теперь и отдыхающие, и местные жители привыкли к происходящему и не торопятся покидать полуостров. Об этом «Ленте.ру» рассказали туристы.

Светлана приехала отдыхать на крымское побережье неделю назад, когда уже было известно о регулярных работах ПВО по украинским беспилотникам, а в сети появлялись кадры взрывов на территории полуострова.

«Путевки у нас были куплены заранее, отказываться от них было как-то жаль, хотя сомнения, конечно, были, — рассказала женщина. — Мы отдыхаем в Севастополе, как раз здесь часто летают вертолеты над морем. Местные говорят, что сначала было тревожно, но сейчас все ко всему уже привыкли. Наоборот, радуются, что военные нас охраняют. Дети вертолетам ручками машут».

Собеседница «Ленты.ру» добавила, что, по рассказам местных жителей, небольшой отток отдыхающих наблюдался после взрывов на авиабазе в Новофедоровке, но ситуация быстро пришла в норму.

«Когда были взрывы на авиабазе, люди подумали, что все, началось. Но оказалось, что все более или менее в порядке, ПВО работают, всех защищают, так что паника прошла. Сейчас, конечно, есть небольшой отток, но это просто из-за того, что многие отдыхают семьями, а скоро 1 сентября, детей нужно вести в школу. Ничего критичного тут нет», — считает Светлана.

Ольга с семьей отдыхает в Ялте. СВО, по ее словам, здесь не ощущается совсем.

«Мы долго думали ехать или нет, все-таки обстановка в регионе очень напряженная. Мы спрашивали в местных группах, какая ситуация, нас заверили, что все в порядке. Небольшая тревога есть, конечно, но ничего критичного, на мой взгляд, не чувствуется: мы пока никаких взрывов не слышали, вертолетов не видели. В целом, рады, что приехали. Число туристов не уменьшается», — заверила женщина.

Другая отдыхающая, Екатерина, пожаловалась на «бесконечно летающие вертолеты».

«Мы в Севастополе сейчас отдыхаем. Самолёты, вертолёты летают бесконечно. Защищают. Однозначно сказать, что приезжайте, все спокойно, не могу. Каждый едет или не едет, полагаясь на свою интуицию. В автобусах обсуждают новый закон об эвакуации, периодически беспилотники ликвидируют. Но, в целом, обстановка достаточно спокойная, Крым защищают со всех сторон. Туристов с каждым днем становится все больше и больше», — заключила Екатерина.

Ранее, 28 августа, ПВО вновь сработала в Севастополе. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев в своем Telegram-канале. «По предварительным данным, сбили беспилотный летательный аппарат над морем в районе мыса Херсонес. Ситуация полностью под контролем», — написал он.