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Россиянин с новорожденным ребенком погибли в ДТП по дороге из роддома

МВД: на Кубани водитель с новорожденным ребенком погибли в ДТП по дороге из роддома

Фото: pixabay.com

На Кубани семья попала в ДТП после выписки из роддома, погиб водитель и его новорожденный ребенок. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД по российскому региону.

Авария произошла в понедельник, 29 августа, около 16:00 на 11-м километре автодороги Славянск-на-Кубани — село Ачуево. По предварительным данным, водитель «Лады Приоры» выехал на встречную полосу и столкнулся с ВАЗ-2109.

В результате аварии в автомобиле ВАЗ скончались 30-летний водитель и его новорожденный ребенок. Супруга и шестилетняя дочь погибшего с телесными повреждениями госпитализированы в реанимацию Центральной районной больницы. В больницу также доставили водителя «Приоры» и его пассажира.

По факту ДТП проводится проверка, устанавливаются причины и обстоятельства аварии.

Ранее сообщалось, что двое взрослых и пятилетний ребенок погибли в ДТП с участием иномарки Kia и Lada на трассе «ЖирновскРудня» в Жирновском районе Волгоградской области. В результате столкновения водитель отечественного авто и его пассажиры, среди которых был ребенок, скончались на месте от полученных травм.

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Марина Совина
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