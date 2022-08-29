Российская модель Симона Куст снялась обнаженной и без макияжа

Российская модель Симона Куст снялась обнаженной во взбитых сливках для соцсетей

Российская модель Симона Куст опубликовала в соцсетях серию фотографий, на которых она запечатлена в откровенных образах, а также полностью обнаженной. Соответсвующие кадры появились в понедельник, 29 августа, в ее личном Instagram-аккаунте (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

Так, на первом кадре 20-летняя Куст позирует лицом к камере без одежды и со взбитыми сливками на интимных частях тела. Для последующих кадрах она снялась в голубых джинсах и расстегнутом бюстгальтере, надетом задом наперед. Кроме того, в серии также представлены портреты манекенщицы, на которых видно, что на ее лице отсутсвует макияж.

Из описания поста следует, что автором съемки в студии стала американский фотограф Ребека Кэмпбелл.

Ранее в августе американская плюс-сайз-модель и активистка бодипозитива Эшли Грэм снялась обнаженной для обложки журнала Perfect. На размещенном снимке знаменитость запечатлена на синем фоне, лежа головой в сторону камеры. При этом одной рукой она прикрыла голую грудь, а вторую подняла, согнув в локте.