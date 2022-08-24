Плюс-сайз-модель Эшли Грэм снялась обнаженной для обложки журнала

Американская плюс-сайз-модель Эшли Грэм снялась обнаженной для журнала Perfect

Американская плюс-сайз-модель и активистка бодипозитива Эшли Грэм снялась обнаженной для обложки журнала Perfect. Соответствующий материал появился на сайте издания.

На размещенном снимке знаменитость запечатлена на синем фоне, лежа головой в сторону камеры. При этом одной рукой она прикрыла голую грудь, а вторую подняла, согнув в локте. Также видно, что 34-летняя уроженка США сделала контрастный макияж с акцентом на глаза и французский маникюр.

Отмечается, что данная фотосессия приурочена к ежегодной премии под названием #PerfectCelebration, которую учредил журнал. Согласно материалу, указанной наградой поощряются выдающиеся представители современной культуры. Так, кроме Грэм, участие в съемке в том числе приняли актрисы Николь Кидман и Джулия Фокс, манекенщица Ирина Шейк и дизайнер Миучча Прада.

В июне сообщалось, что американская плюс-сайз-модель и активистка бодипозитива Эшли Грэм снялась в нижнем белье спустя пять месяцев после родов. 34-летняя знаменитость опубликовала видео, на котором она позирует перед камерой в трусах-шортах и топе-бюстгальтере белого цвета. При этом видно, что на ее лице полностью отсутствует макияж, а волосы собраны в хвост. «Публикую это видео для всех мамочек, которые не пришли и, возможно, никогда не "придут в форму", и для всех, кому нужно напомнить, что ваше тело прекрасно в любых обстоятельствах», — подписала она пост.