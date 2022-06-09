Плюс-сайз-модель Эшли Грэм снялась в белье после родов

Плюс-сайз-модель Эшли Грэм снялась в нижнем белье спустя пять месяцев после родов

Американская плюс-сайз-модель и активистка бодипозитива Эшли Грэм снялась в нижнем белье спустя пять месяцев после родов. Соответствующий ролик появился на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

34-летняя знаменитость опубликовала видео, на котором она позирует перед камерой в трусах-шортах и топе-бюстгальтере белого цвета. При этом видно, что на ее лице полностью отсутствует макияж, а волосы собраны в хвост. «Публикую это видео для всех мамочек, которые не пришли и, возможно, никогда не "придут в форму", и для всех, кому нужно напомнить, что ваше тело прекрасно в любых обстоятельствах», — подписала она пост, который набрал более 280 тысяч лайков.

Поклонники оценили внешний вид манекенщицы и отметили, что после рождения детей она выглядит отлично. «Спасибо тебе за позитив! Все тела прекрасны», «Многие звезды, на которых я подписана, выкладывают фото своих идеальных тел, не показывая реальную сторону. Я устала от этого», «Ты вся сияешь!», «Очень горячая супермамочка», «Ты очень красивая. Спасибо тебе за поддержку от всех женщин», — высказывались они.

В мае Грэм была замечена на подиуме через четыре месяца после родов. Модель приняла участие в модном показе, который состоялся в финале гала-вечера amfAR, прошедшего в рамках 75-го Каннского кинофестиваля. Знаменитость предстала перед публикой в длинном черном обтягивающем платье с асимметричным декольте и высоким разрезом до бедра.

Известно, что 7 января манекенщица родила двойню и стала многодетной матерью — первенец модели появился на свет 18 января 2020 года.