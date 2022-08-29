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Силовики задержали выдававшего себя за ветерана ФСБ россиянина

В Свердловской области силовики задержали лжеветерана ФСБ с поддельным удостоверением

Фото: Александр Казаков / Коммерсантъ

В Свердловской области полицейские возбудили дело в отношении местного жителя, который выдавал себя за ветерана ФСБ. Об этом в понедельник, 29 августа, «Ленте.ру» сообщил начальник пресс-службы ГУ МВД России по региону Валерий Горелых.

По данным ведомства, силовики совместно с правоохранителями задержали фигуранта на 50-м километре автодороги Нижний Тагил — Нижняя Салда и изъяли у него поддельное удостоверение и пистолет Макарова.

Мужчина рассказал, что купил удостоверение в интернете пять лет назад, чтобы получать скидки по льготам. А оружие нашел недавно в лесу и хотел сдать полицейским.

Дело возбудили по статье 222 («Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение оружия, основных частей огнестрельного оружия, боеприпасов») УК РФ. В настоящий момент решается вопрос о возбуждении дела по части 5 статьи 327 («Подделка, изготовление или оборот поддельных документов») УК РФ. Фигурант находится под подпиской о невыезде. Ему грозит до пяти лет лишения свободы.

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Екатерина Власова
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