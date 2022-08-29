В Челябинске появится памятник математику-отшельнику Григорию Перельману

В Челябинске появится бронзовый мемориал знаменитому математику Григорию Перельману

В Челябинске установят бронзовый памятник знаменитому русскому математику Григорию Перельману. Об этом сообщает местный портал «Хорошие новости».

Мемориал ученому, доказавшему в 2003 году гипотезу Пуанкаре, которую называли «теоремой тысячелетия», появится на территории лицея номер 31 в октябре. Известно, что вопреки всемирной славе, россиянин живет отшельником в крошечной квартире в Санкт-Петербурге. Кроме того, он отказался от миллиона долларов награды и не дает интервью.

«Он стал символом порядочности в науке. Поэтому я предложил всем, кто ценит это качество, сброситься по тысяче рублей. Таких нашлось 700 человек. Этих средств хватило на памятник», — высказался директор лицея Александр Попов в беседе с журналистами.

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