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В Челябинске появится памятник математику-отшельнику Григорию Перельману

В Челябинске появится бронзовый мемориал знаменитому математику Григорию Перельману

Фото: Mathematisches Institut Oberwolfach / Wikipedia

В Челябинске установят бронзовый памятник знаменитому русскому математику Григорию Перельману. Об этом сообщает местный портал «Хорошие новости».

Мемориал ученому, доказавшему в 2003 году гипотезу Пуанкаре, которую называли «теоремой тысячелетия», появится на территории лицея номер 31 в октябре. Известно, что вопреки всемирной славе, россиянин живет отшельником в крошечной квартире в Санкт-Петербурге. Кроме того, он отказался от миллиона долларов награды и не дает интервью.

«Он стал символом порядочности в науке. Поэтому я предложил всем, кто ценит это качество, сброситься по тысяче рублей. Таких нашлось 700 человек. Этих средств хватило на памятник», — высказался директор лицея Александр Попов в беседе с журналистами.

В июле в Пскове открылась выставка «Петергофский Монплезир — "удовольствие" Петра Великого», посвященная увлечениям императора. Экспозиция рассказывает о личности и увлечениях Петра I через повествование о его самом любимом дворце.

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Майя Пономаренко
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