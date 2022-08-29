Стилист назвал несколько вещей для создания 75 разных мужских образов
Стилист Хунго Кеюн Макор из Техаса назвал несколько вещей для создания 75 разных мужских образов. Соответствующим видео на данную тему он поделился на своей странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).
По словам Макора, мужчины должны иметь в своем гардеробе пиджак и брюки черного, темно-синего, серого и коричневого цветов. При этом к ним необходимо купить белые, кремовые и голубые рубашки.
Специалист отметил, что с упомянутыми вещами можно создать множество костюмов для любого случая. «После того, как вы это сделаете, вы можете придумать 75 различных комбинаций и образов с этими вещами: будь то свадьба, работа или светское мероприятие», — рассказал Макор.
Бежевые брюки можно легко сочетать с коричневым пиджаком, а белые — с серой рубашкой и наоборот. Кроме того, добавил эксперт, черные брюки подходят к любым цветовым комбинациям.
Один из подписчиков не оценил данный лайфхак, заявив, что данные вещи дорого стоят. «Значит, все, что мне нужно — это деньги?» — высказался он. Другие же пользователи сети поблагодарили стилиста за модные советы. «Это отличное видео. И неважно, что вам понадобится пять лет, чтобы купить все костюмы — эти образы классические», «Единственное, что я бы добавил — это черную рубашку, а в остальном — идеально. Вы никогда не ошибетесь с этими нарядами», «Отличные предложения, но убедитесь, что все эти вещи подходят вам по размеру… Это самая важная часть», — писали они.
Ранее в августе стилист Аман Аггарвал из Индии перечислил вещи, присутствие которых необходимо в мужском гардеробе. По мнению специалиста, в наличии у мужчины всегда должны быть классические джинсы синего и черного цветов, поскольку они являются универсальными и их можно сочетать с любой рубашкой и футболкой. Кроме того, необходимыми предметами гардероба эксперт назвал джоггеры и чиносы.