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Стилист назвал несколько вещей для создания 75 разных мужских образов

Стилист Макор: 75 разных мужских образов можно создать с комбинацией из брюк и пиджака

Фото: Hunters Race / Unsplash

Стилист Хунго Кеюн Макор из Техаса назвал несколько вещей для создания 75 разных мужских образов. Соответствующим видео на данную тему он поделился на своей странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

По словам Макора, мужчины должны иметь в своем гардеробе пиджак и брюки черного, темно-синего, серого и коричневого цветов. При этом к ним необходимо купить белые, кремовые и голубые рубашки.

Специалист отметил, что с упомянутыми вещами можно создать множество костюмов для любого случая. «После того, как вы это сделаете, вы можете придумать 75 различных комбинаций и образов с этими вещами: будь то свадьба, работа или светское мероприятие», — рассказал Макор.

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Бежевые брюки можно легко сочетать с коричневым пиджаком, а белые — с серой рубашкой и наоборот. Кроме того, добавил эксперт, черные брюки подходят к любым цветовым комбинациям.

Один из подписчиков не оценил данный лайфхак, заявив, что данные вещи дорого стоят. «Значит, все, что мне нужно — это деньги?» — высказался он. Другие же пользователи сети поблагодарили стилиста за модные советы. «Это отличное видео. И неважно, что вам понадобится пять лет, чтобы купить все костюмы — эти образы классические», «Единственное, что я бы добавил — это черную рубашку, а в остальном — идеально. Вы никогда не ошибетесь с этими нарядами», «Отличные предложения, но убедитесь, что все эти вещи подходят вам по размеру… Это самая важная часть», — писали они.

Ранее в августе стилист Аман Аггарвал из Индии перечислил вещи, присутствие которых необходимо в мужском гардеробе. По мнению специалиста, в наличии у мужчины всегда должны быть классические джинсы синего и черного цветов, поскольку они являются универсальными и их можно сочетать с любой рубашкой и футболкой. Кроме того, необходимыми предметами гардероба эксперт назвал джоггеры и чиносы.

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Мария Винар
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