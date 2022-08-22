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Стилист перечислил необходимые в мужском гардеробе вещи

Стилист Аггарвал назвал классические синие джинсы необходимой вещью в мужском гардеробе

Фото: Shutterstock

Стилист Аман Аггарвал из Индии перечислил вещи, присутствие которых необходимо в мужском гардеробе. Соответствующая подборка появилась на сайте издания Hindustan Times.

По мнению специалиста, в наличии у мужчины всегда должны быть классические джинсы синего и черного цветов. «Джинсы являются универсальной, прочной и стильной вещью», — сказал Аггарвал и пояснил, что их можно носить с любой рубашкой или футболкой.

Кроме того, необходимыми предметами гардероба эксперт назвал джоггеры и чиносы. Последняя вещь является универсальной и имеет расширенную цветовую гамму. «Черный, синий или темно-серый — хороший выбор, если вы собираетесь на официальное мероприятие. Выбирайте бордовый, кремовый, зеленый или даже розовый, пока вы просто бездельничаете», — заявил эксперт.

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Также Аггарвал добавил в свой список классические брюки и спортивные штаны, которые составляют основу гардероба любого мужчины. При этом он пояснил, что классические брюки должны быть серого, черного, бежевого или темно-синего цвета. По его словам, подобные тона лучше всего подходят для деловых встреч.

В заключение собеседник издания выделил брюки-карго, которые были особенно популярны в 1990-х годах. «Ключ к тому, чтобы выглядеть круто в карго, не набивать карманы до краев, а оставлять их пустыми», — посоветовал стилист и пояснил, что их можно сочетать с толстовками, футболками и куртками.

Ранее в августе редакторы журнала «Новый очаг» перечислили подходящие для женского гардероба мужские вещи. В первую очередь специалисты отметили футболку с длинным рукавом. По их словам, мужские варианты отличаются от женских лучшим качеством и разнообразием цветовой гаммы. Вдобавок авторы материала назвали подходящими для женского образа свитшоты и худи, которые можно носить со спортивными брюками, пальто, тренчами и жакетами, а также джинсы-бойфренды.

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Мария Винар
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