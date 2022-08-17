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Перечислены подходящие для женского гардероба мужские вещи

«Новый очаг»: джинсы-бойфренды — подходящая мужская вещь для женского гардероба

Фото: GESPHOTOSS / Unsplash

Редакторы журнала «Новый очаг» перечислили подходящие для женского гардероба мужские вещи. Соответствующая подборка появилась на сайте издания.

Так, в первую очередь специалисты отметили футболку с длинным рукавом. По их словам, мужские варианты отличается от женских лучшим качеством и разнообразием цветовой гаммы. Кроме того, футболку можно носить, заправив в брюки или юбку и слегка подвернув рукава.

Вдобавок авторы материала назвали подходящими для женского образа свитшоты и худи, которые можно носить со спортивными брюками, пальто, тренчами и жакетами, а также джинсы-бойфренды. По мнению журналистов, последние перед покупкой необходимо примерить: идеальным вариантом станут те, которые не слишком свободны в талии и не провисают сзади.

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Помимо прочего, эксперты порекомендовали обратить внимание на рубашки и пиджаки. Первая вещь визуально удлиняет шею, а вторая — подчеркнет фигуру посредством пояса или ремня.

В заключение специалисты посоветовали присмотреться к кроссовкам и аксессуарам. Например, из мужского гардероба можно позаимствовать головные уборы, шарфы, галстуки, ремни, украшения и сумки.

Ранее стилисты перечислили способы сэкономить на покупке новых предметов гардероба. Блогерша Джилиан Оуэнс рассказала, что приобретает одежду, украшения и обувь за бесценок в магазинах подержанных вещей. Она посоветовала отправляться на шопинг во вторник, поскольку в этот день секонд-хенды получают новый товар. Кроме того, лучше посещать несколько торговых точек, чтобы не упустить удачные позиции.

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Мария Винар
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