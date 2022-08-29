Россияне набрали займов «до зарплаты»

«Ъ»: МФО удовлетворяют потребности россиян в займах оперативнее банков

На фоне кризиса потребность россиян в заемных средствах растет, и гораздо оперативнее банков ее удовлетворяют микрофинансовые организации (МФО). Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на исследование «Эксперт РАО».

Если потребительские кредиты в банках сократились за первое полугодие на два процента, то у МФО объем выданных онлайн-микрозаймов «до зарплаты» и кредитов на два-три месяца вырос почти на 20 процентов. По подсчетам аналитиков, выдачи потребительских кредитов банками сократились более чем на 40 процентов, а выдачи микрозаймов за тот же период выросли более чем на 25. Россияне стали чаще брать подобные займы на фоне падения доходов и опасений из-за роста инфляции: они стремятся быстрее купить предметы первой необходимости и непортящиеся товары.

Тенденцию перехода от кредитов к микрозаймам заметили еще в начале апреля. А в мае россияне установили полугодовой рекорд по микрозаймам «до зарплаты». Согласно данным Национального бюро кредитных историй, в мае 2022 года было выдано 2,38 миллиона срочных займов — в размере до 30 000 рублей и сроком до 30 дней. В общей сложности было выдано 21,59 миллиарда рублей, что стало максимумом с декабря 2021 года и на 16 процентов превышает показатель годовой давности.