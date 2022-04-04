Гендиректор «Юником24» заявил, что россияне начали уходить из банков в МФО

Ужесточение скоринга (оценки платежеспособности клиентов) изменило спрос на рынке кредитов, об этом сказал гендиректор финансовой экосистемы «Юником24» Дмитрий Африканов, пишет «Секрет фирмы».

Россияне начали переходить с кредитов на микрозаймы, поскольку в получении первых им начали чаще отказывать. По словам Африканова, ранее доля россиян с открытым кредитом в банке и займом в микрофинансовой организации (МФО) была около 25 процентов. Теперь же она увеличилась до 35-50 процентов, заявил эксперт.

Заемщики, которые уходят из банков в МФО, предпочитают длинные займы, добавил Африканов. Как пояснил директор рейтинговой службы НРА Сергей Гришунин, банки ужесточили скоринг, ожидая падения доходов и роста безработицы.

В первой декаде марта российские банки резко сократили уровень одобрения по POS-кредитам — кредитам, выдаваемым на товары непосредственно при их продаже в торговых точках. Показатель упал до 12,5 процентов по сравнению с 25-30 процентами в январе-феврале. Кроме того, за первые две недели марта количество выданных потребительских кредитов в стране резко упало почти в два раза.