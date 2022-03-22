В России резко упала выдача кредитов

Выдачи потребкредитов в России снизились почти вдвое

За первые две недели марта количество выданных потребительских кредитов в России резко упало. Оно оказалось почти вдвое меньше, чем за аналогичный период февраля, пишет РБК со ссылкой на данные бюро кредитных историй «Эквифакс».

«Точкой перелома для многих кредиторов стало 26 февраля, когда выдачи снизились более чем на 60 процентов (к субботе 19 февраля), что было отчасти компенсировано в последующие дни. Следующей точкой перелома стало 1 марта, когда после некоторого восстановления рынок зафиксировался на уровне 50 процентов от выдач в феврале», — отметил представитель бюро.

Всего за февраль банки одобрили россиянам около двух миллионов потребительских ссуд на 487,9 миллиарда рублей. В Национальном бюро кредитных историй (НБКИ) рассказали, что в первую неделю марта количество заявок на кредиты рухнуло на 53 процента. Заемщики и банки в условиях неопределенности и резкого роста ключевой ставки «стараются не совершать резких движений», подчеркнули эксперты. Они также отмечают ужесточение требований банков к заемщикам.

Ранее стало известно, что почти половина заемщиков (45 процентов) влезают в новые долги, чтобы обслуживать старые. Эксперты называют ситуацию с закредитованностью россиян «плачевной и опасной».