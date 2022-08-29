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Врач назвал доступные способы облегчить боль во время приступа мигрени

Врач-токсиколог Кутушов: теплый душ и массаж шеи и лба помогут облегчить боль при мигрени

Фото: Shutterstock

Облегчить боль во время приступа мигрени помогут теплый душ и массаж шеи, висков и лба, заявил врач-токсиколог, академик ЕАЕН, профессор Михаил Кутушов. В беседе с Ura.ru он назвал и другие доступные способы справиться с болезненным состоянием.

Мигрень — хроническое неврологическое заболевание, часто обусловленное генетически, отметил медик. Как правило, оно проявляется мучительной головной болью, которая может сопровождаться тошнотой, рвотой, светочувствительностью. По словам Кутушова, спровоцировать приступ способны эмоциональное перенапряжение, стресс, смена погоды, физическое переутомление, недосып.

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Облегчить боль при мигрени помогут в первую очередь тишина и покой: человеку нужно приглушить свет и избавиться от источников громких звуков. Также можно сделать себе легкий массаж висков, плеч, шеи и лба, отметил врач. Еще одним способом облегчения состояния Кутушов назвал теплый душ или ванну, которые лучше принимать при неярком освещении.

Однако если мигрени учащаются, стоит задуматься о комплексной терапии. «Нужно следить за режимом питания. Также обязательны физические нагрузки, четкий режим сна, своевременные походы к врачу, чтобы следить за состоянием сосудов и здоровьем в целом», — объяснил он.

Ранее врач-диетолог Олеся Фролова назвала полезные свойства имбиря. В частности, она рекомендовала включить в рацион этот продукт для облегчения головных болей, вызванных напряжением из-за стресса.

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Наталья Обрядина
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