Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
Бывший СССР

Саакашвили провели психиатрическую экспертизу

Адвокат Саакашвили Хачапуридзе сообщил, что политику провели психиатрическую экспертизу

Фото: Pavlo Gonchar / Globallookpress.com

Прибывший в Тбилиси американский медицинский эксперт Эрик Голдсмит провел судебно-психиатрическую экспертизу осужденному бывшему президенту Грузии Михаилу Саакашвили. Об этом сообщил адвокат политика Шалва Хачапуридзе, передает РИА Новости.

По его словам, в настоящий момент завершена первая часть исследования, а второй этап будет проведен спустя несколько часов. «Эксперт провел судебно-психиатрическую экспертизу, на диктофоне записан разговор. Вторая часть подразумевает проведение тестирования. Для окончательного отчета понадобится три-четыре дня», — заявил адвокат.

Хачапуридзе уточнил, что итоговый отчет должен ответить на два вопроса: является ли политик тяжелобольным и мешает ли это ему отбывать назначенное ему ранее наказание. Он добавил, что в понедельник, 29 августа, Саакашвили навестит эксперт ООН.

Ранее брат Саакашвили сообщал, что находящемуся в клинике экс-президенту поставили 17 различных диагнозов. «Мы ожидаем прибытия иностранных экспертов для изучения ситуации и чтобы как можно быстрее организовать его транспортировку в заграничную клинику», — отметил он.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Алевтина Запольская
Обсудить
Последние новости
Стало известно о повреждении крыши спецкорпуса ЗАЭС с топливом для реакторов
Разносчик пиццы пять часов поднимался на высочайшую гору страны ради клиента
Россиянам подсказали способ вырастить грибы на даче
В Багдаде объявлен комендантский час и введены войска
Запуск лунной миссии США Artemis 1 отменили
ЕС попросили помочь с обучением украинских саперов и снайперов
Известный производитель клавиатур и мышей Logitech уйдет из России
Венеролог предупредил об опасности подкожного клеща
Саакашвили провели психиатрическую экспертизу
Морской лев померился силами с собакой и попал на видео
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.