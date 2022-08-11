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Стало известно о 17 диагнозах Саакашвили

Брат Саакашвили Георгий сообщил, что политику поставили 17 диагнозов

Фото: Ираклий Геденидзе / ТАСС

Бывшему президенту Грузии Михаилу Саакашвили, находящемуся на данный момент в клинике, поставили 17 различных диагнозов. Об этом стало известно со слов брата экс-главы республики Георгия Саакашвили, передает РИА Новости.

По его словам, политик очень ослаб, а в Грузии ему не становится лучше. «Мы ожидаем прибытия иностранных экспертов для изучения ситуации и чтобы как можно быстрее организовать его транспортировку в заграничную клинику. Если не ошибаюсь, у него 14 диагнозов и за последние дни добавилось еще три», — сообщил брат экс-президента.

Он также отметил, что сейчас Саакашвили фактически не принимает пищу, а с момента поступления в клинику похудел на 11 килограммов.

Осенью 2021 года Михаил Саакашвили вернулся в Грузию после восьми лет эмиграции и был арестован. Его приговорили к шести годам лишения свободы по делу об убийстве банкира и избиении депутата. Бывшего грузинского лидера также обвиняют в незаконном пересечении границы, растрате госсредств и разгоне оппозиционного митинга в 2007 году. В настоящее время Саакашвили находится в частной клинике, куда его в середине мая перевели из тюремной камеры.

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Алевтина Запольская
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