Майнинг на нефтяных месторождениях России принес сотни миллионов выручки

«Ъ»: энергомощность ферм по добыче криптовалюты на ПНГ в России достигла 85 МВт

Энергомощность ферм по добыче криптовалюты на нефтяных месторождениях России достигла 85 мегаватт, что составляет почти четверть (23 процента) от общей мощности майнинг-центров в стране, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на подсчеты аналитиков Vygon Consulting. Только в июле этот вид майнинга принес 400 миллионов рублей выручки при среднем курсе 20 тысяч долларов за биткоин.

Фермы работают за счет небольших электростанций на попутном нефтяном газе (ПНГ). При этом нефтяная компания не участвует в добыче криптовалюты, а только продает энергию. Попутный газ для таких предприятий — побочный продукт, который по закону необходимо утилизировать. Это вещество выделяется при добыче и подготовке топлива на месторождениях. До недавнего времени попутный газ в подавляющем большинстве случаев просто сжигался на факелах, что наносило значительный вред окружающей среде и приводило к ощутимым потерям ценного углеводородного сырья.

Теперь часть ПНГ отправляют на газоперерабатывающие заводы, однако для этого нефтяникам приходится строить газотранспортную инфраструктуру. Продажа части энергии криптофермам — новый и более выгодный способ утилизации попутного газа, не требующий вложений со стороны нефтяных компаний. Стоимость газа при продаже ферме может составлять 0,7-2,7 тысячи рублей за тысячу кубометров при практически нулевой себестоимости, подчеркнули аналитики. Компании ежегодно используют на энергоустановках по 17 миллиардов кубометров ПНГ для энергоснабжения своих месторождений — на майнинг из этого объема уходит 279 миллионов кубометров.

По оценке Vygon, годовой доход от такой деятельности с июля 2022 года по июль 2023-го при курсе 20 тысяч долларов за биткоин составит 4,8 миллиарда рублей. За шесть лет — столько составляет срок службы фермы — годовая выручка оценивается в 1,16 миллиарда рублей. Такая доходность предполагает, что рынок майнинга на ПНГ в стране может вырасти в несколько раз, считают аналитики. Если для майнинга будет использоваться 1,6 процента попутного газа, сжигаемого сейчас на факелах, то годовой доход проектов вырастет вдвое, до 2,5 миллиарда рублей. При оптимистичном сценарии на майнинг можно направить треть всех сжигаемых объемов ПНГ — тогда рынок вырастет сразу в 25 раз, до 30 миллиардов рублей в год.

Тем не менее майнингу в России угрожают санкции. Например, ЕС уже ввел ограничения на операции с криптокошельками российских пользователей, а международные биржи стали ограничивать доступ для россиян. Хотя, как отметили в Vygon Consulting, владелец криптофермы может зарегистрироваться в другой стране, и тогда санкции его не коснутся, но в России после начала военных действий на Украине начались проблемы с поставками вычислительной техники для майнинга.