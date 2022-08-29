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82-летняя бывшая модель Vogue пожаловалась на старение из-за цвета своих зубов

82-летняя бывшая модель Vogue Сандра Ховард пожаловалась на старение из-за желтых зубов
Сандра Ховард

Сандра Ховард. Кадр: Tricia Cusden - Look Fabulous Forever / YouTube

Бывшая модель Vogue и английская писательница Сандра Ховард пожаловалась на старение. Соответствующий материал приводит издание Daily Mail.

По словам 82-летней Ховард, ей все еще трудно смириться со своим возрастом. Женщина рассказала, что однажды внучка задала вопрос по поводу цвета ее зубов, а именно — почему они желтые. С тех пор, когда манекенщица собирается с подругами своего возраста на праздничных ужинах, они называют друг друга «золотыми старичками».

Кроме того, в беседе с изданием экс-модель призналась, что отражение в зеркале напоминает ей о том, что она уже не та юная девушка, которую когда-то осыпали комплиментами. «Когда мне было 14 лет, мы с отцом отправилась в Сингапур на военном корабле. Тогда один из матросов передал мне записку, в которой большими буквами было написано, что я прекрасна», — поведала Ховард.

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Вдобавок женщина вспомнила, как в 18 лет она обучалась в модельном агентстве Люси Клейтон и ее пригласили на фотосессию журнала Vogue на замену заболевшей манекенщице. Съемку проводил известный фэшн-фотограф Норман Паркинсон. После этого Ховард предложили стать постоянной героиней обложек глянца. «Меня постоянно осыпали комплиментами, фотографы говорили: "Ты потрясающая, куколка", "Эти скулы", "Ты класс!"», — поделилась воспоминаниями героиня материала.

Ранее в августе еще одна бывшая модель Паулина Поризкова показала лицо без фотошопа и также пожаловалась на старение. На размещенном фото 57-летняя манекенщица запечатлена крупным планом с минимальным количеством макияжа и без ретуши. В описании она призналась, что регулярно получает комплименты по поводу внешности, однако не чувствует себя молодой в своем возрасте.

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Мария Винар
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