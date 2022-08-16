57-летняя модель показала лицо без ретуши и пожаловалась на старение

Модель Паулина Поризкова показала лицо без ретуши и заявила, что не чувствует себя молодой

Американская супермодель, актриса и писательница чешского происхождения Паулина Поризкова показала лицо без фотошопа и пожаловалась на старение. Своими размышлениями на данную тему и снимком она поделилась в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

На размещенном фото 57-летняя манекенщица запечатлена крупным планом с минимальным количеством макияжа и без ретуши. В описании она призналась, что регулярно получает комплименты по поводу внешности, однако не чувствует себя молодой в своем возрасте. «Это лицо 57-летней женщины, на котором видны так называемые "несовершенства" возраста. Это делает меня одновременно и неуверенной в себе, и гордой. Я потеряла красоту молодости, но приобрела характер», — заявила Поризкова.

При этом модель отметила, что молодость часто зависит от внешности, а возраст — от характера человека. «Мы ценим одно гораздо больше, чем другое, поэтому неудивительно, что баланс между этими составляющими нарушен», — заключила она, добавив, что до сих пор пытается принять свое старение.

В июле Паулина Поризкова снялась в откровенных нарядах и порадовала фанатов. Манекенщица приняла участие в фотосессии для модного бренда одежды La Ligne, на которой она примерила несколько нарядов.