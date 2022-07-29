57-летняя модель снялась в рубашке на голое тело и порадовала фанатов

Американская модель Паулина Поризкова снялась в шортах и рубашке на голое тело

Американская супермодель, актриса и писательница чешского происхождения Паулина Поризкова снялась в откровенных нарядах и порадовала фанатов. Соответствующие снимки и комментарии появились на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

57-летняя манекенщица приняла участие в фотосессии для модного бренда одежды La Ligne. Для съемки знаменитость примерила несколько нарядов. Она предстала перед камерой в розовом платье с поясом, топе на тонких бретелях и юбке белого цвета, а также в песочных брюках и кофте, из-под которой виднеется коричневый бюстгальтер. Кроме того, Поризкова надела шорты и рубашку на голое тело. Среди прочего, знаменитость позировала лежа на шезлонге в полосатой кофте и купальнике, который состоял из лаймового топа и плавок с высокой посадкой.

Поклонники восхитились внешним видом модели. «Вы выглядите феноменально», «Вы самая красивая женщина на этой планете», «Красивая одежда! И, конечно, вы выглядите фантастически в ней», «Фото для пятничного настроения», «Простая красота. Феноменальная работа», — высказывались они.

Ранее в июне Паулина Поризкова показала тело в бикини. Манекенщица поделилась с подписчиками снимком, на котором позирует в номере отеля на Коста-Рике, куда отправилась отдыхать вместе с семьей и друзьями. На размещенном кадре знаменитость запечатлена лежащей на диване в разноцветном раздельном купальнике с распущенными волосами и без макияжа.