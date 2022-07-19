57-летняя модель показала тело в бикини

57-летняя американская модель Паулина Поризкова снялась в бикини на Коста-Рике

Американская супермодель, актриса и писательница чешского происхождения Паулина Поризкова показала тело в откровенном наряде. Соответствующее фото появилось на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

57-летняя манекенщица разместила снимок, на котором она позирует в номере отеля на Коста-Рике, куда отправилась отдыхать вместе с семьей и друзьями. На размещенном кадре знаменитость запечатлена лежащей на диване в разноцветном бикини с распущенными волосами и без макияжа.

В описании к посту Поризкова рассказала, что приобрела указанный плавательный костюм в местном магазине. «Я сразу срезала бирки, поэтому не могу назвать вам бренд. Продавщица сказала, что данный комплект изготовили вручную», — заявила она.

Подписчики оценили внешний вид модели на фотографии и принялись делать ей комплименты в комментариях. «Ты прекрасна,», «Просто красотка», «Выглядишь потрясающе», «Лучшая модель в мире», — высказывались фанаты в комментариях.

В июне Поризкова снялась топлес для бренда одежды Karen Millen. Известно, что рекламная кампания под названием Icon была посвящена знаменитым супермоделям, пик популярности которых пришелся на период с 1980-х по 2000-е годы. Отмечается, что она «отдает дань уважения нестареющим женщинам, которые остаются самими собой, независимо от возраста, параметров фигуры и моды».

