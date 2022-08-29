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В России стали больше производить один тип мебели

Рослесинфорг: по итогам первого полугодия в России выросло производство кухонной мебели

Фото: Юрий Мартьянов / Коммерсантъ

По итогам первого полугодия 2022 года в России увеличилось производство мебели. Среди типов товаров наиболее заметную динамику зафиксировали в сегменте кухонной мебели. Об этом сообщает РБК со ссылкой на данные Рослесинфорга.

В стоимостном выражении за первые шесть месяцев производство мебели выросло на 13,8 процента, до 153,1 миллиарда рублей. Сегмент кухонной мебели увеличился на 24,5 процента, до 25,8 миллиарда рублей. Положительную динамику зафиксировали во всех группах товаров. Производство шкафов увеличилось на 40,9 процента, обеденных столов — на 14,1 процента.

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Что касается мебели для спальни, то самый высокий рост зафиксировали в производстве диванов, кушеток с деревянным каркасом, трансформируемых в кровати, — на 25,5 процента. Деревянные тумбы стали создавать на 19,5 процента больше. При этом производство кроватей и основ для матрасов снизилось на 6,1 и 25 процентов соответственно.

В России также увеличилось производство деревянной мебели. Подобные товары для гостиной и столовой стали создавать на 6,9 процента больше. Рост производства деревянной мебели для ванной достиг 4,4 процента, для офиса — 18,6 процента.

Ранее врач-терапевт «Инвитро-Урал» Вероника Зайцева предупредила, что использование подержанной мягкой мебели может вызвать у ее владельцев аллергию, конъюнктивит и бронхиальную астму. Она отметила, что внутри обивки и в корпусе мебели могут также оказаться клещи и клопы.

Нина Ташевская
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