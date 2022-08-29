Швеция заявила об усложнении переговоров с Турцией касательно НАТО

Глава МИД Швеции Линде заявила об усложнении переговорного процесса по НАТО с Турцией

После того, как депутаты от Левой партии продемонстрировали в парламенте флаг запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана (РПК), переговорный процесс с Анкарой касательно вступления Стокгольма в НАТО стал более трудным. Об усложнении диалога заявила глава МИД страны Анн Линде, сообщает РИА «Новости».

«Турецкие СМИ постоянно освещают [демонстрацию флага РПК] и подобные события. По шведским законам, мы говорим, что это свобода слова. Но мы думаем, что это очень неподходящая ситуация для правительства», — рассказала министр. Она добавила, что Швеция, Финляндия и Турция усилят сотрудничество в области борьбы с терроризмом, а новые встречи по тематике НАТО могут состояться на территории других государств.

Ранее глава МИД Финляндии заявил, что Анкара не выдвигала новых требований в ходе переговоров 26 августа. «Мне неизвестно о каких-либо новых требованиях со стороны Турции», — рассказал министр. Он отметил, что переговоры с турецкими дипломатами прошли в благоприятной обстановке.

