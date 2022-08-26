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В Финляндии рассказали о процессе переговоров с Турцией по вступлению в НАТО

Глава МИД Финляндии Хаависто заявил, что Турция не выдвигала новых требований к стране

Фото: Markku Ulander / Lehtikuva / Reuters

Представители Турции не выдвигали новых требований к Швеции и Финляндии касательно процесса вступления стран в оборонный блок НАТО. Заявление финского главы МИД Пекки Хаависто, публикует портал телерадиовещания Финляндии Yle.

«Мне неизвестно о каких-либо новых требованиях со стороны Турции», — рассказал министр. Он отметил, что переговоры с турецкими дипломатами проходят хорошо и в дальнейшем встречи могут состояться и в других странах.

Турецкую делегацию на переговорах возглавляет пресс-секретарь президента Турции Раджепа Тайипа Эрдогана Ибрагим Калын и замглавы МИД страны Седат Онал.

Ранее газета Yeni Şafak сообщила, что власти Турции передадут Финляндии и Швеции новый список по экстрадиции лиц, обвиняемых в терроризме. При этом список террористов был расширен, в него добавили имена тех граждан, экстрадицию которых Турция уже запрашивала ранее.

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Дмитрий Сотак
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