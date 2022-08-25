Турция передаст Финляндии и Швеции новый список террористов для экстрадиции

Yeni Şafak: Турция представит Финляндии и Швеции новый список лиц, обвиняемых в терроризме

Власти Турции передадут Финляндии и Швеции новый список по экстрадиции лиц, обвиняемых в терроризме. Об этом сообщает Yeni Şafak, передает РИА Новости.

По информации издания, 26 августа на финской территории пройдут консультации по теме вступления Хельсинки и Стокгольма в НАТО. Речь идет о заседании Совместного постоянного механизма, созданного в рамках трехстороннего меморандума, подписанного на саммите альянса.

Отмечается, что делегацию от турецкой стороны возглавят пресс-секретарь президента Ибрагим Калын и замглавы МИД страны Седат Онал. Газета пишет, что Анкара напомнит странам об обязательствах по 10 пунктам, которые до сих пор не выполнены.

«Будет подчеркнуто, что Анкара полна решимости в отношении выдачи террористов и обязательств, которые должны быть выполнены», — пишет Yeni Şafak. При этом список террористов был расширен, в него добавили имена тех граждан, экстрадицию которых Турция уже запрашивала ранее.

Ранее глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что несколько стран-членов НАТО не хотят завершения конфликта на Украине. По его словам, некоторые государства, в частности в Европе, также хотели саботировать соглашение по экспорту украинского зерна.