Одна страна запретила белых моделей в рекламах

Нигерия запретила белым моделям сниматься в рекламе ради поддержки местных профессионалов

Нигерия стала первой страной мира, которая запретила белым моделям сниматься в рекламных кампаниях и озвучивать проморолики. Материал на эту тему публикует Times.

Сообщается, что указанные ограничения вступят в силу в октябре текущего года. По словам президента Ассоциации рекламных агентств Нигерии Стива Бабаеко, новые правила призваны поддержать местных профессионалов, которые находятся в тени востребованных иностранных манекенщиц и актеров.

«В половине рекламных роликов 10–20 лет назад снимались иностранцы, а все голоса за кадром были с британским акцентом. Нас около 200 миллионов. Вы хотите сказать, что не смогли найти ни одну местную модель для рекламы?» — возмутился собеседник издания и заявил, что данное решение отвечает национальным интересам Нигерии и поддерживается обществом.

В апреле в Туркменистане женщинам захотели запретить ряд косметологических процедур. Тогда стало известно, что сотрудники правоохранительных органов планируют ввести штрафы в размере 300–500 туркменских манатов (приблизительно 7–11 тысяч рублей) за инъекции ботокса, контурную пластику, наращивание ресниц и применение накладных ногтей. Кроме того, женщины могут быть задержаны за «использование инородных предметов на своем теле».