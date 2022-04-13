В Туркменистане женщинам захотели запретить ботокс и наращивание ресниц

Власти Туркменистана планируют запретить инъекции красоты и наращивание ресниц

Власти Туркменистана захотели запретить инъекции красоты, наращивание ресниц и ряд других косметических процедур. Об этом сообщает «Радио Азатлык» (подразделение «Радио Свобода», включено Минюстом России в реестр иностранных агентов) со ссылкой на своего корреспондента в регионе.

Стало известно, что сотрудники правоохранительных органов планируют ввести штрафы в размере 300-500 туркменских манатов (приблизительно 7-11 тысяч рублей) за инъекции ботокса, контурную пластику, наращивание ресниц и применение накладных ногтей. Кроме того, женщины могут быть задержаны за «использование инородных предметов на своем теле».

К ответственности, по данным корреспондента, будут привлекаться и сотрудники салонов красоты. За оказание упомянутых услуг предполагается штраф в размере 500-1000 туркменских манатов (приблизительно 11-23,5 тысячи рублей) или арест на 15 суток. По словам опрошенных мастеров, соответствующих документов в распоряжении сотрудников правоохранительных органов не имеется, введение запрета официально не подтверждено.

Ранее в марте косметолог Инесса Олийниченко раскрыла опасность дешевого ботокса. Врач предостерегла женщин от применения данного препарата, подчеркнув, что его использование влечет за собой неприятные последствия, в числе которых воспалительные процессы и асимметрия лица. По мнению дерматолога, низкая стоимость процедуры может быть обусловлена нелегальной покупкой продукции или производством контрафактного товара на основе дорогого аналога.