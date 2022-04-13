Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
Ценности

В Туркменистане женщинам захотели запретить ботокс и наращивание ресниц

Власти Туркменистана планируют запретить инъекции красоты и наращивание ресниц

Фото: Shutterstock

Власти Туркменистана захотели запретить инъекции красоты, наращивание ресниц и ряд других косметических процедур. Об этом сообщает «Радио Азатлык» (подразделение «Радио Свобода», включено Минюстом России в реестр иностранных агентов) со ссылкой на своего корреспондента в регионе.

Стало известно, что сотрудники правоохранительных органов планируют ввести штрафы в размере 300-500 туркменских манатов (приблизительно 7-11 тысяч рублей) за инъекции ботокса, контурную пластику, наращивание ресниц и применение накладных ногтей. Кроме того, женщины могут быть задержаны за «использование инородных предметов на своем теле».

К ответственности, по данным корреспондента, будут привлекаться и сотрудники салонов красоты. За оказание упомянутых услуг предполагается штраф в размере 500-1000 туркменских манатов (приблизительно 11-23,5 тысячи рублей) или арест на 15 суток. По словам опрошенных мастеров, соответствующих документов в распоряжении сотрудников правоохранительных органов не имеется, введение запрета официально не подтверждено.

Ранее в марте косметолог Инесса Олийниченко раскрыла опасность дешевого ботокса. Врач предостерегла женщин от применения данного препарата, подчеркнув, что его использование влечет за собой неприятные последствия, в числе которых воспалительные процессы и асимметрия лица. По мнению дерматолога, низкая стоимость процедуры может быть обусловлена нелегальной покупкой продукции или производством контрафактного товара на основе дорогого аналога.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Карина Черных
Обсудить
Последние новости
Кремль прокомментировал предложение Зеленского об обмене Медведчука
В России создали оператора по развитию орбитальной группировки «Сфера»
Психолог посоветовала больше плакать и меньше есть
Минэкономики ФРГ заявило о вопросах по процедуре оплаты газа в рублях
Избивший десятилетнего школьника в Башкирии мужчина объяснил свой поступок
Остров Джерси заморозил активы Абрамовича на сумму 7 миллиардов долларов
Болгария приняла решение об эвакуации своих моряков из Мариуполя
Оппонент Макрона на выборах заявила о выходе Франции из НАТО в случае избрания
В Москве освободится большая часть элитных офисов
Названа стоимость билетов на популярные экзотические курорты в майские праздники
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.