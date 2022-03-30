Косметолог раскрыла опасность дешевого ботокса

Врач Олийниченко предостерегла женщин от применения дешевого ботокса

Российский косметолог раскрыла опасные последствия применения дешевого ботокса. Интервью с ней публикует Пятый канал.

Врач-дерматолог Инесса Олийниченко рассказала, что, по ее наблюдениям, женщины начали гораздо чаще обращаться за услугами к специалистам, которые недобросовестно выполняют свою работу по низкой цене. По ее словам, после таких процедур профессиональным косметологам приходится исправлять ошибки коллег.

«Я очень боюсь, что будет меняться рынок и будет преобладать рынок именно серой продукции, контрафактной продукции. Если вам предложат сделать губы европейским препаратом за пять-семь тысяч — этого просто не может быть! Поскольку очень выросла себестоимость европейских препаратов, и доктор не будет работать себе в убыток», — предостерегла медик и добавила, что сама исправляла воспалительные процессы и асимметрию у женщин, которым оказали некачественные услуги.

По мнению Олийниченко, в нынешних экономических условиях товары по такой цене предлагаются только в двух случаях: либо вещество куплено нелегально, либо клиенту предлагают контрафактный товар, сделанный на основе дорогого аналога. «Лицо — это визитная карточка. Сделайте хорошим препаратом! Да, пускай определенная сумма будет потрачена, но она будет потрачена в медицинском учреждении с лицензией», — высказалась доктор.

Собеседница издания отметила, что первая волна случаев некачественной работы специалистов пришлась на 2020 год, когда из-за пандемии коронавируса были закрыты центры косметологии. Вторая же волна происходит в настоящее время из-за изменения курса валют.

В ноябре 2021 года девушка захотела омолодить лицо с помощью ботокса и обрела внешность старухи. Эйджей Банкер стала участницей реалити-шоу Love Island, где постоянно получала отказы в романтических отношениях от молодых людей. Девушка решила, что причина ее неудачи заключается в тонких морщинах под глазами, и потратила тысячу фунтов стерлингов (96 тысяч рублей) на инъекции филлера в щеки и губы.