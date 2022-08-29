Reuters: Nokia свернет большую часть российского бизнеса к концу года

Финский производитель телекоммуникационного оборудования Nokia окончательно уйдет из России. Агентство Reuters сообщило, что к концу года компания намерена свернуть большую часть российского бизнеса.

«К концу года подавляющее большинство наших сотрудников в России уйдут из Nokia, и мы освободим все наши офисы», — рассказал представитель компании. При этом официально присутствие Nokia в стране будет продолжаться пока «не будет завершено юридическое закрытие».

Ранее стало известно, что шведский производитель телекоммуникационного оборудования Ericsson до конца года закроет представительство в России и сократит всех сотрудников. В компании подтвердили, что в ближайшие месяцы по мере выполнения обязательств перед заказчиками будут сворачивать деятельность в России. Источники газеты «Коммерсантъ» предполагают, что часть сотрудников поддержки Ericsson перейдет в новую компанию, которую учредят российские топ-менеджеры.