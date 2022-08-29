Ericsson решил уволить всех сотрудников в России

«Ъ»: Ericsson ликвидирует представительство в России и прекратит техподдержку

Шведский производитель телекоммуникационного оборудования Ericsson до конца года закроет представительство в России и сократит всех сотрудников. Об этом пишет «Коммерсантъ».

По информации издания, компания уволит даже работников, осуществляющих техподдержку на сетях операторов связи. В компании подтвердили, что в ближайшие месяцы будут сворачивать деятельность в России по мере выполнения обязательств перед заказчиками.

Источники «Ъ» допускают, что часть сотрудников поддержки Ericsson перейдет в новую компанию, которую учредят российские топ-менеджеры.

Об остановке деятельности в России Ericsson сообщил в начале апреля. Компания открыла резервный счет на 0,9 миллиарда шведских крон (около 95 миллионов долларов) на случай обесценивания активов и другие «исключительные расходы». Сотрудников офиса Ericsson в России отправили в оплачиваемые отпуска.

Позднее Ericsson оценил свои потери после ухода с российского рынка в 1,2 миллиарда шведских крон (130 миллионов долларов).