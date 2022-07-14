Ericsson подсчитал потери после ухода из России

Шведский Ericsson потерял 130 миллионов долларов после ухода с российского рынка

Шведский производитель телекоммуникационного оборудования Ericsson подсчитал потери после ухода с российского рынка. Они оцениваются в 1,2 миллиарда шведских крон (130 миллионов долларов), говорится в отчете компании за второй квартал.

В интервью Dagens Nyheter генеральный директор компании Берье Экхольм рассказал, что компания также сократила присутствие на китайском рынке. «Мы потеряли долю рынка. Теперь посмотрим, сможем ли мы восстановить рынок в Китае. Они далеко впереди с технологией 5G», — признал он.

Операционная прибыль компании за второй квартал составила 7,3 миллиарда крон (780 миллионов долларов), это немного меньше, чем прогнозировали аналитики. Оборот компании во втором квартале 2022 года составил 62,5 миллиарда крон (6,67 миллиарда долларов), в апреле-июне чистая прибыль достигла 4,5 миллиарда крон (426,3 миллиона долларов). После публикации промежуточной отчетности акции шведской компании упали более чем на один процент, сейчас одна ценная бумага стоит 73,1 кроны.

Об остановке деятельности в России Ericsson сообщил в начале апреля. Компания открыла резервный счет на 0,9 миллиарда шведских крон (около 95 миллионов долларов) на случай обесценивания активов и другие «исключительные расходы». Сотрудников офиса Ericsson в России отправили в оплачиваемые отпуска.