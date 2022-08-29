Стало известно о планах финского производителя шин продать завод в России

«Ъ» сообщил о продаже российского завода производителя шин Nokian Tyres

Финский производитель шин для сложных климатических условий Nokian Tyres намерен продать свой завод в Ленинградской области. Об этом стало известно «Коммерсанту».

Как сообщили источники издания, сейчас компания ищет покупателей и собирает обязывающие предложения до сентября. По их словам, на завод претендуют несколько инвесторов, в том числе нефтяные компании и профильные игроки. По оценкам аналитиков, стоимость предприятия может составлять около 400 миллионов евро.

В то же время в российском офисе Nokian Tyres отметили, что «согласованной или подтвержденной информации по заданным вами вопросам нет». Также в компании призвали ориентироваться на последние заявления о том, что компания рассматривает различные варианты ухода из России.

Завод во Всеволожске Ленинградской области — крупнейший производственный актив концерна. Он выпускал 16 миллионов шин в год, при этом 60 процентов от выпуска приходилось на долю экспорта.

О планах компании уйти с российского рынка стало известно в конце июня. Свое решение Nokian Tyres связала с российской спецоперацией и последовавшими санкциями против страны. В организации заявили, что «вместе со всем международным сообществом безоговорочно осуждают» военные действия на Украине.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале проведения специальной военной операции в Донбассе. После этого множество западных стран отреагировало на это жесткими санкциями против российских физических и юридических лиц. Кроме того, российский рынок покинули несколько десятков западных компаний.