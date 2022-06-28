Крупный финский производитель шин уйдет из России

Финский производитель шин Nokian Tyres объявил об уходе с российского рынка

Крупный финский производитель шин для сложных климатических условий Nokian Tyres сообщил об уходе с российского рынка. Соответствующее заявление опубликовано на официальном сайте компании. В России находится крупнейший производственный актив концерна — завод во Всеволожске Ленинградской области, выпускающий 14 миллионов шин в год.

«Совет директоров Nokian Tyres сегодня принял решение о контролируемом уходе с российского рынка. Подготовка к выходу начнется немедленно, и компания оценит различные варианты. Процесс будет осуществляться с учетом интересов местных сотрудников и законодательства», — указано в пресс-релизе.

Свое решение Nokian Tyres связала с российской спецоперацией и последовавшими санкциями против страны. В организации заявили, что «вместе со всем международным сообществом безоговорочно осуждают» военные действия на Украине. Nokian Tyres решила сосредоточиться на развитии на других рынках. «Это было непростым решением, учитывая, что у нас в России более 1600 преданных своему делу сотрудников, чей опыт мы высоко ценим, а также многолетние отношения с клиентами и поставщиками, построенные за последние 17 лет», — говорится в сообщении.

В рамках выхода с рынка Nokian Tyres отразит обесценение российских активов на сумму около 300 миллионов евро во втором квартале 2022 года. С учетом обесценения стоимость чистых активов Nokian Tyres в России и Белоруссии на 31 мая 2022 года составит около 400 миллионов евро. В компании заявили, что Андрей Пантюхов, возглавлявший бизнес-направление Nokian Tyres в России и Азии, больше не является членом команды менеджеров.

Nokian Tyres работает в России с 2005 года. Компания занимается разработкой и производством легковых шин, шин для коммерческого и грузового транспорта, а также индустриальных шин для тяжелой техники. В 2021 году около 80 процентов шин для легковых автомобилей концерн произвел в России, а на бизнес-направление «Россия и Азия» пришлось 20 процентов от чистых продаж Nokian Tyres. Компания также выпускает шины на заводах в финском городе Нокиа и американском Дейтоне.