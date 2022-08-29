Стычки протестующих с силовиками в центре Багдада попали на видео

Момент стычки протестующих с силовиками в «зеленой зоне» Багдада попал на видео

В Республиканском дворце Багдада (штаб-квартира правительства Ирака, расположенная в «зеленой зоне» в центре столицы) начались стычки протестующих с силовиками. Видео с места событий опубликовало РИА Новости.

Сообщается, что всего в «зеленую зону» Багдада ворвались сотни людей после того, как иракский шиитский оппозиционер Муктада ас-Садра заявил об уходе из политики. Столкновения протестующих с полицией идут в настоящий момент в коридорах Республиканского дворца.

27 июля толпа протестующих ворвалась в здание иракского парламента, расположенного в так называемой зеленой зоне Багдада. «Зеленая зона» представляет собой особо охраняемый сектор иракской столицы, где расположены правительственные здания, международный аэропорт и военный аэродром. Нападением на парламент демонстранты выразили протест против выдвижения кандидатуры Мухаммада ас-Судани на пост премьера страны.

Политический кризис в Ираке продолжается с октября 2021 года. Практически год парламент страны не может сформировать состав правительства, поскольку ни у одной из политических партий нет решающего большинства. В июне 2022 года партия «Садристское движение» смогла набрать большинство голосов, однако вышла из парламента и перешла в оппозицию.