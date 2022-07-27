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В здание иракского парламента ворвались протестующие

Shafaq: протестующие ворвались в здание иракского парламента в Багдаде

Фото: Thaier Al-Sudani / Reuters

Толпа протестующих ворвалась в здание иракского парламента, расположенного в так называемой Зеленой зоне Багдада. Об этом сообщило агентство Shafaq с места событий.

Зеленая зона представляет из себя особо охраняемый сектор иракской столицы, где расположены правительственные здания, международный аэропорт и военный аэродром. Нападением на парламент демонстранты выразили протест против выдвижения кандидатуры Мухаммада ас-Судани на пост премьера страны.

Политический кризис в Ираке продолжается с октября 2021 года. Практически год парламент страны не может сформировать состав правительства, поскольку ни одной из политических партий нет решающего большинства. В июне 2022 года партия «Садристское движение» смогла набрать большинство голосов, однако вышла из парламента и перешла в оппозицию.

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Николай Чигасов
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