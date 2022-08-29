Россиянам рассказали о неподходящем перекусе

Врач Павлова рассказала, что орехи не следует употреблять в качестве перекуса

Врач-эндокринолог МНОЦ МГУ и кандидат медицинских наук Зухра Павлова рассказала, что орехи не следует использовать в качестве перекуса между основными приемами пищи. Этим она поделилась в беседе с радио Sputnik.

Специалист развеяла распространенный миф об орехах, как об идеальном перекусе. Она объяснила, что хоть они и содержат в себе множество полезных веществ, употреблять их в большом количестве нет необходимости. «Чтобы получить все необходимое из орехов — микроэлементы, растительные жиры и так далее, достаточно съесть буквально несколько штук. Порция грецких орехов — это всего пара штук, пекана или бразильского ореха – одна штука, миндаля, фундука или кешью — шесть-семь штук», — сообщила Павлова.

Кроме того, при поедании орехов в большом количестве у человека может развиться ожирение из-за их высокой калорийности, предупредила врач. «Перекус орехами — это калорийно, потому что у нас никто не ест по два орешка, все едят горсточками или чашечками. Если не перебирать калорий, то это мало по объему, а если нормальный объем — это перебор калорий и простой путь к ожирению. Кроме того, из орехов почти невозможно усвоить белок, только очень маленькое его количество усваивается», — сказала она.

Идеальным перекусом специалист посчитала йогурт с огурцом или яблоком. В первой половине дня она порекомендовала сочетать белковый продукт с фруктами, а во второй, по ее мнению, стоит заменить их на овощи.

Ранее аллерголог-иммунолог Алексей Попович предостерег о главной опасности орехов. Он отметил, что они могут спровоцировать сильную аллергическую реакцию, в частности, анафилаксию.