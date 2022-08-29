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Вильфанд спрогнозировал наступление «глубокой осени» в Москве

Вильфанд заявил о наступлении «глубокой осени» в Москве с 1 сентября

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

В Москве с четверга, 1 сентября, наступит «глубокая осень» — жителей города ждет аномальное похолодание. Такую погоду спрогнозировал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, его цитирует ТАСС.

«В четверг будет значительное похолодание. Если сравнить с погодой в воскресенье, то температура понизится сразу на 15-18 градусов. Будет максимум 15 градусов в Москве, по области — 12-17 градусов. 2 сентября ночью прогнозируется 3-8 градусов, а днем — не выше 15 градусов», — сказал синоптик.

По его словам, подобная температура воздуха на три градуса ниже климатической нормы и соответсвует показателям второй декады сентября. «То есть это не ранняя осень, а такая глубокая», — подчеркнул метеоролог.

Синоптик также сообщил, что в понедельник, 29 августа, в Москве будет теплая погода — ожидается до плюс 27-29 градусов. В этот день станет более облачно, прогнозируются грозы и кратковременные дожди. 31 августа температура воздуха составит уже 21-23 градуса.

Ранее научрук Гидрометцентра Вильфанд заявил, что август 2022 года в Москве стал самым жарким за всю историю метеонаблюдений. Температура в городе побила рекорд аномально теплого 2010 года. Подобные показатели объясняются сильной жарой и мощным антициклоном, которые установились в столице во второй половине месяца, объяснил специалист.

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Анастасия Шейкина
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